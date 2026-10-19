Начало 2027 года станет самым продолжительным периодом отдыха для россиян за весь год. На январь придется 16 нерабочих дней — это максимальное количество выходных и праздничных дней среди всех месяцев.
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