В МВД предупредили россиян о похищающих персональные данные приложениях

Злоумышленники используют схему, по которой рекомендуют жертве под различными предлогами установить на устройство приложение, распространяющее вредоносное программное обеспечение (ПО), направленное на похищение персональных данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии