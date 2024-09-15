Как развлечь собаку в плохую погоду: советы кинолога

С уходом солнечных дней и началом осени прогулки с питомцами могут быть затруднены из-за непогоды. Однако, как пояснил Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, важно найти альтернативы для обеспечения физической активности животных.
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