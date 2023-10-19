Жительница Екатеринбурга рассказала о новой мошеннической схеме

Аферисты выманили у женщины личные данные, представившись сотрудниками сотового оператора. Накануне в полицию обратилась горожанка, которой пришлось в срочном порядке блокировать свои банковские счета и аккаунт на сайте Госуслуг.
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