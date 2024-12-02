Ложные цели на СВО: нам пора тревожиться Надувная ложная цель на «Армии-2024»Надувательство не пройдетТема ложных целей на СВО кому-то может показаться малозначительной и недостойной внимания.
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Ложные цели на СВО: нам пора тревожиться Надувная ложная цель на «Армии-2024»Надувательство не пройдетТема ложных целей на СВО кому-то может показаться малозначительной и недостойной внимания.
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