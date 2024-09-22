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Русская весна

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Мощный прорыв Армии России к Курахово, наши уже в 3 км от города, завершают разгром ВСУ в Остром и Максимильяновке (КАРТА)

Мощный прорыв Армии России к Курахово, наши уже в 3 км от города, завершают разгром ВСУ в Остром и Максимильяновке (КАРТА)

Армии России прорывается к Курахово (ДНР), сократив расстояние до города до 3 км от города. Наши военные также завершают разгром ВСУ в Остром и Максимильяновке  Успехи ВС РФ признают и украинские военные аналитики, публикующие свежие карты.

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