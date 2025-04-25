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´Художественная литература. Заучивание стихотворения´.

´Художественная литература. Заучивание стихотворения´.

Воспитатель дошкольного образования Вавилина Наталия ЕвгеньевнаВоспитатель дошкольного образования Вавилина Наталия Евгеньевна поделилась своим опытом работы по теме ´Методика и организация работы по образовательной области ´Художественная литература´ (заучивание стихотворений) ´.

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