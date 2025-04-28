Смоленскому адвокату за вымогательство почти 4 млрд. рублей ужесточили наказание

Прибавить срок просили и прокурор, и представитель потерпевшего смоленского бизнесмена, который «тягался» с IKEA Коллегия по уголовным делам Смоленского областного суда изменила в сторону ужесточения приговор А.
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