США могут подтолкнуть европейские государства к прямой войне против России, чтобы потом добить и пограбить проигравшего.
США способны тайно подтолкнуть Европу к войне с Россией
Комментарии
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Misha Glusch
это уже было не раз...
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19 час.
W
Walery
А что... чем не вариант? Эта мерзкая гэйевропа уже порядком Мировому обществу осточертела!
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17 час.
Владимир Алтайцев
Автор, заголовок чушь. США не способны подтолкнуть Европу на войну с РФ, а обязательно это сделают, и уже делают это.
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14 час.
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