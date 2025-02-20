Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США способны тайно подтолкнуть Европу к войне с Россией

США способны тайно подтолкнуть Европу к войне с Россией

США могут подтолкнуть европейские государства к прямой войне против России, чтобы потом добить и пограбить проигравшего.

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Комментарии
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Misha Glusch
это уже было не раз...
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19 час.
W
Walery
А что... чем не вариант?  Эта мерзкая гэйевропа уже порядком Мировому обществу осточертела!
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17 час.
Владимир Алтайцев
Автор, заголовок  чушь. США  не способны  подтолкнуть Европу  на войну  с РФ, а  обязательно  это сделают, и уже  делают  это.
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14 час.
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