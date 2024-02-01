Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    этих правоохранителей нужно не просто увольнять. их нужно лишать гражданства с конфискацией и выдворять из страны.а е...Очередной беспред...
  • Sergiy Che
    Ой не смешите - у нас политическая сила УЖЕ это скажем земляк этого ЧМО - олигарх Алишер Усманов, но он против власте...Новые подробности...
  • Владимир Терентьев
    С каждым разбираться - трёх жизней не хватит!   Необходимо лишать гражданства и высылать всех! за последние  5 - 10 л...Новые подробности...

Вот так бывает когда у тебя 830 военных баз по всему миру

Вот так бывает когда у тебя 830 военных баз по всему миру

Число пострадавших при атаке на американскую военную базу в Иордании превысило 40.      Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЦА
Цуркан Арк
Давно пора пиндосов образумить и прижать, как бешеных
Ответить
18 час.
лл
лина любимцева
США нужно объявить государством-террористом. И все их военные базы по всему Миру - упразднить.
Ответить
18 час.
ВЧ
Влад Черский
США и Украину объявить государствами террористами пора давно. И это так и есть!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх