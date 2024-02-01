Число пострадавших при атаке на американскую военную базу в Иордании превысило 40. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.
Вот так бывает когда у тебя 830 военных баз по всему миру
Комментарии
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ЦА
Цуркан Арк
Давно пора пиндосов образумить и прижать, как бешеных
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18 час.
лл
лина любимцева
США нужно объявить государством-террористом. И все их военные базы по всему Миру - упразднить.
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18 час.
ВЧ
Влад Черский
США и Украину объявить государствами террористами пора давно. И это так и есть!
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13 час.
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