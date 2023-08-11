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Хабиб Нурмагомедов: «Пошел в туалет в кафе Калифорнии, а там две двери с табличками: «Для всех полов». Подумал: «Куда я попал?»

«Я знаю только мужчин и женщин. Ничего между. Это безумие. Пару недель назад я был в Калифорнии и зашел в кофейню.

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