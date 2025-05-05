Семак о травме Вендела: «Он не поможет в ближайших матчах. Потеря такого игрока – удар для «Зенита»

Хавбек «Зенита» получил повреждение в матче Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1). — Вендел получил травму. Каково его состояние, есть ли какой-то примерный прогноз? И насколько это серьезный для вас удар перед финишем чемпионата? — Конечно, потеря такого игрока, безусловно, удар для нашей команды.