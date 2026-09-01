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Все о Музыке

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Tears For Fears анонсируют роскошное переиздание альбома 1989 года

Tears For Fears анонсируют роскошное переиздание альбома 1989 года

Tears For Fears выпустят новое подарочное издание своего третьего альбома 1989 года The Seeds Of Love в различных форматах на лейбле UMC 16 октября.

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