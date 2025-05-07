Богомаз назвал рекордное число сбитых воздушных целей

Из них одна крылатая ракета. Беспрецедентная атака обрушилась на Брянщину в ночь на 7 мая. Отбивали рекордное число воздушных целей силами не только ПВО Минобороны, но и Росгвардии по Брянской области, отражал атаку и отряд «БАРС-Брянск».