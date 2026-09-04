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Будущим юристам — о законотворчестве: Юрий Матузов провёл открытую лекцию в ВГУ

Будущим юристам — о законотворчестве: Юрий Матузов провёл открытую лекцию в ВГУ

Председатель регионального парламента Юрий Матузов выступил с открытой лекцией в корпусе юридического факультета Воронежского государственного университета, посвятив её роли законодательной власти в системе публичного управления.

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