Мировое обозрение

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Обзор и тест кулера ID-Cooling SE-224-XTS (Black): новый лидер в бюджетном сегменте

Обзор и тест кулера ID-Cooling SE-224-XTS (Black): новый лидер в бюджетном сегменте

Пока ещё молодая китайская компания ID-Cooling уже прочно закрепилась на российском рынке. Произошло это не только и не столько благодаря весьма демократичным ценам, когда более чем достойный процессорный кулер можно приобрести всего за полторы тысячи рублей, а систему жидкостного охлаждения необслуживаемого типа в пределах четырёх тысяч, но и потому, что, в отличие от европейских и тайваньских брендов, ID-Cooling регулярно обновляет ассортимент своей продукции и расширяет его.

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