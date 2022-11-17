Обзор и тест кулера ID-Cooling SE-224-XTS (Black): новый лидер в бюджетном сегменте

Пока ещё молодая китайская компания ID-Cooling уже прочно закрепилась на российском рынке. Произошло это не только и не столько благодаря весьма демократичным ценам, когда более чем достойный процессорный кулер можно приобрести всего за полторы тысячи рублей, а систему жидкостного охлаждения необслуживаемого типа в пределах четырёх тысяч, но и потому, что, в отличие от европейских и тайваньских брендов, ID-Cooling регулярно обновляет ассортимент своей продукции и расширяет его.