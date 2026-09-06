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ИА Регнум

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Расчет БПЛА за неделю уничтожил 11 модулей Starlink на правом берегу Днепра

Один расчет беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России за неделю уничтожил 11 модулей Starlink на правом берегу Днепра.

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