При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали трое рабочих

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что три человека пострадали в результате обстрела украинскими вооруженными силами хутора в Грайворонском округе Белгородской области.
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