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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тихонов об Олейникове: «У нас не 90‑е, футболисты делают разные моменты, не по‑пацански»

Андрей Тихонов прокомментировал решение Ивана Олейникова отказаться от перехода в «Рубин» ради ЦСКА. – Прав ли Олейников, поступив так? – Если в плане футбола, в плане роста, я думаю, что, конечно, да.

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