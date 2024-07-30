Процессы вокруг Шойгу все больше и больше напоминают сценарий тотальной зачистки определенной группы влияния

Везде и всегда и в будущем..., такова человеческая натура отдельных индивидумов, власть катализатор изменения личности. Мечтать о коммунизме и всеобщем равенстве можно сколько угодно, как говорится слаще от этого не станет...

ВМ

Владимир Моргунов

..Сердюков создал новую армию ?? Также , как Плешивый перестроил Союз..разрушил до основания, ослабив под ноль, довел народ до голода и нищеты ??? За что же сняли "создателя"? Если бы не тесть и не ДАМ-сидеть бы "защитнику" до конца дней своих..И ПОДЕЛОМ БЫЛО БЫ, НО...