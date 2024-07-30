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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Процессы вокруг Шойгу все больше и больше напоминают сценарий тотальной зачистки определенной группы влияния

Процессы вокруг Шойгу все больше и больше напоминают сценарий тотальной зачистки определенной группы влияния

Торговать Родиной строго запрещено Наверное, надо сказать пару слов о ситуации с арестом очередного бывшего зама уже бывшего заместителя министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
везде  было такое.
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1 час.
Светлана Трофимова
Везде и всегда и в будущем..., такова человеческая натура отдельных индивидумов, власть катализатор изменения личности. Мечтать о коммунизме и всеобщем равенстве можно сколько угодно, как говорится слаще от этого не станет...
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56 мин.
ВМ
Владимир Моргунов
..Сердюков создал новую армию ?? Также , как Плешивый перестроил Союз..разрушил до основания, ослабив под ноль, довел народ до голода и нищеты ??? За что же сняли &quot;создателя&quot;? Если бы не тесть и не ДАМ-сидеть бы &quot;защитнику&quot; до конца дней своих..И ПОДЕЛОМ БЫЛО БЫ, НО...
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13 мин.

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