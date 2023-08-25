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Ничушкин выложил фото с автоматом и чемпионским перстнем: «Романтика »

Ничушкин выложил фото с автоматом и чемпионским перстнем: «Романтика »

Форвард «Колорадо» подписал фотографию в сториз социальной сети: «Романтика » Россиянин стал обладателем Кубка Стэнли с «Эвеланш» в 2022 году.

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