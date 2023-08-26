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Салихова о замене для Абаскаля: «Жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова. Заход будет мощный: один за защитников отвечает, 2-й – за дух спартаковский, 3-й – за шашлык в Тарасовке»

Салихова о замене для Абаскаля: «Жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова. Заход будет мощный: один за защитников отвечает, 2-й – за дух спартаковский, 3-й – за шашлык в Тарасовке»

– После очередной неудачи «Спартака» заговорили о том, что Абаскаля надо убирать. Что думаете? – Жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова – сразу всех вместе.

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