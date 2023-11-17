Японская Rapidus освоит выпуск 1-нм чипов с помощью французского исследовательского института Leti

К возрождению японской полупроводниковой промышленности в её лучшем виде привлечены не только американская корпорация IBM и бельгийская исследовательская организация Imec, но и французские специалисты из института Leti, как поясняет Nikkei.
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