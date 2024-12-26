CD Projekt RED пообещала улучшить геймплей в “Ведьмаке 4” — боевую систему перераб...

CD Projekt RED пообещала улучшить геймплей в “Ведьмаке 4” — боевую систему переработаютПроект в настоящий момент находится на этапе полноценного производства, но о сроках релиза никакой информации на данный момент студия не дает.
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