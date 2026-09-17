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Царьград

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Акинфеев сообщил о продолжающейся беспокоящей травме колена

Акинфеев сообщил о продолжающейся беспокоящей травме колена

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о продолжающейся проблеме с травмированным в апреле коленом. Восстановление затянулось, что повлияло на участие вратаря в завершении сезона-2025/26 и начале нового сезона.

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