"Не изменив ситуацию внутри страны, мы не изменим её кардинально и вне России..."

Татьяна Чайка Вот иногда смотрю в ТикТоке сопли малолеток,недоучек,егэшников,да и некоторых соплежуек тёток (мужички поумней помалкивают в тени),требующих «раскрыть секреты двойников-тройников ВВП.Истерические вопли»царь не настоящий» и тд»И думаю,а почему никто не отслеживает этих особей,особенно разошлись и залились соплями после смерти Сидельца Навала(кстати навал на иврите мошенник,аферист/четкая характеристика,не правда ли)Очень легко отслеживаются/спасибо🇺🇦 модераторам,не блокирующим эти особи)Отследить нет проблем,и статья,там много наговорено.Дворников не хватает?Вот они и не нужны мигранты,законодательствоменять,ужесточать,хотя бы на время СВО

Игорь Кузнецов Именно так. Конечно же финансовое расслоение у нас запредельное, но его "одним щелчком" не исправить. Сколько нужно "дать на лапу" военкому на Украине чтобы "откосить" от мобилизации? Это просто для сравнения. Когда стали контрактникам у нас платить от 204 т.р./мес. - не нужно было проводить облавы. И ещё - есть гарантии для тех кто получил ранение и семьям тех, кто погиб. На Украине просто "списывают" погибших и ничего не выплачивают - пропал без вести, а может быть в плен сдался.