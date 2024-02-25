Прекрасно понимаю возмущение коллег. У самого вместо слов один мат. И не обычный, а всё какие-то такие загибы вырисовываются, что и в заблюренном виде выкладывать на канале не стоит.
"Не изменив ситуацию внутри страны, мы не изменим её кардинально и вне России..."
Комментарии
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Татьяна Чайка
Вот иногда смотрю в ТикТоке сопли малолеток,недоучек,егэшников,да и некоторых соплежуек тёток (мужички поумней помалкивают в тени),требующих «раскрыть секреты двойников-тройников ВВП.Истерические вопли»царь не настоящий» и тд»И думаю,а почему никто не отслеживает этих особей,особенно разошлись и залились соплями после смерти Сидельца Навала(кстати навал на иврите мошенник,аферист/четкая характеристика,не правда ли)Очень легко отслеживаются/спасибо🇺🇦 модераторам,не блокирующим эти особи)Отследить нет проблем,и статья,там много наговорено.Дворников не хватает?Вот они и не нужны мигранты,законодательствоменять,ужесточать,хотя бы на время СВО
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9 час.
Игорь Кузнецов
Именно так. Конечно же финансовое расслоение у нас запредельное, но его "одним щелчком" не исправить. Сколько нужно "дать на лапу" военкому на Украине чтобы "откосить" от мобилизации? Это просто для сравнения. Когда стали контрактникам у нас платить от 204 т.р./мес. - не нужно было проводить облавы. И ещё - есть гарантии для тех кто получил ранение и семьям тех, кто погиб. На Украине просто "списывают" погибших и ничего не выплачивают - пропал без вести, а может быть в плен сдался.
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9 час.
Игорь Кузнецов
"Мусора" в соцсетях предостаточно. Это потому, что нет аутентификации — это сам процесс проверки подлинности пользователя, чтобы убедиться, что он является тем, за кого себя выдает. Конечно "ситуацию внутри" России менять нужно, только не надо революций, есть эволюционные методы. Абсолютной справедливости достичь можно, если верить утопиям. Простой пример - куда делись бриллианты Зыкиной? И откуда она их получала? Кто дарил?
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9 час.
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