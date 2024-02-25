Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Не изменив ситуацию внутри страны, мы не изменим её кардинально и вне России..."

"Не изменив ситуацию внутри страны, мы не изменим её кардинально и вне России..."

Прекрасно понимаю возмущение коллег. У самого вместо слов один мат. И не обычный, а всё какие-то такие загибы вырисовываются, что и в заблюренном виде выкладывать на канале не стоит.

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Комментарии
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Татьяна Чайка
Вот иногда смотрю в ТикТоке сопли малолеток,недоучек,егэшников,да и некоторых соплежуек тёток (мужички поумней помалкивают в тени),требующих «раскрыть секреты двойников-тройников ВВП.Истерические вопли»царь не настоящий» и тд»И думаю,а почему никто не отслеживает этих особей,особенно разошлись и залились соплями после смерти Сидельца Навала(кстати навал на иврите мошенник,аферист/четкая характеристика,не правда ли)Очень легко отслеживаются/спасибо🇺🇦 модераторам,не блокирующим эти особи)Отследить нет проблем,и статья,там много наговорено.Дворников не хватает?Вот они и не нужны мигранты,законодательствоменять,ужесточать,хотя бы на время СВО
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9 час.
Игорь Кузнецов
Именно так. Конечно же финансовое расслоение у нас запредельное, но его &quot;одним щелчком&quot; не исправить. Сколько нужно &quot;дать на лапу&quot; военкому на Украине чтобы &quot;откосить&quot; от мобилизации? Это просто для сравнения. Когда стали контрактникам у нас платить от 204 т.р./мес. - не нужно было проводить облавы. И ещё - есть гарантии для тех кто получил ранение и семьям тех, кто погиб. На Украине просто &quot;списывают&quot; погибших и ничего не выплачивают - пропал без вести, а может быть в плен сдался.
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9 час.
Игорь Кузнецов
&quot;Мусора&quot; в соцсетях предостаточно. Это потому, что нет аутентификации — это сам процесс проверки подлинности пользователя, чтобы убедиться, что он является тем, за кого себя выдает. Конечно &quot;ситуацию внутри&quot; России менять нужно, только не надо революций, есть эволюционные методы. Абсолютной справедливости достичь можно, если верить утопиям. Простой пример - куда делись бриллианты Зыкиной? И откуда она их получала? Кто дарил?
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9 час.

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