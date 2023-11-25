Какие праздники отмечают в России и мире сегодня, 26 ноября 2023 года Татьяна Орлонская Сегодня, 26 ноября 2023 года, всемирное сообщество отмечает Всемирный день информации и Международный день сапожника.
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