58 минут в бездне: как зонд «Галилео» нырнул в Юпитер и перевернул астрономию

Меня всегда завораживала мысль о том, что значит по-настоящему изучить планету. Не просто смотреть на нее через линзы телескопов, ловя отраженный свет, а отправить туда частицу себя, механического разведчика, который коснется неведомого и расскажет об этом, даже если сам погибнет.