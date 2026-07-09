58 минут в бездне: как зонд «Галилео» нырнул в Юпитер и перевернул астрономию

Меня всегда завораживала мысль о том, что значит по-настоящему изучить планету. Не просто смотреть на нее через линзы телескопов, ловя отраженный свет, а отправить туда частицу себя, механического разведчика, который коснется неведомого и расскажет об этом, даже если сам погибнет.
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