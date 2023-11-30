Израиль подтвердил продление перемирия с ХАМАС на один день

Как сообщает Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Израиль подтвердил продление перемирия с движением ХАМАС еще на день после получения нового списка заложников на освобождение, в который вошли 10 женщин и детей.
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