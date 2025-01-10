Петербуржец купил гараж в Сосновом Бору и устроил там нарколабораторию

Мужчина попался во время перевозки «синтетики». После задержания во Всеволожском районе Ленинградской области груженного синтетическими наркотиками автомобиля каршеринга и его водителя полицейские «накрыли» лабораторию по производству запрещенных веществ.
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