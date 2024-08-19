Про атакуемую Курщину - ни слова. Что случилось с Филиппом Киркоровым - не знает, какую дверь выбрать?

Про атакуемую Курскую область "король шоубиза" не сказал ни слова. Что случилось с Филиппом Киркоровым - снова не знает, какую дверь выбрать?За последние несколько месяцев стало очевидно - у Филиппа Киркорова весьма своеобразное представление о том, с какими обращениями и заявлениями нужно и можно выступать, а с какими - нельзя и необязательно.