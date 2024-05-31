Продан первый российский Chery Tiggo 7 Pro (Xcite X-Cross 7)

В России продан первый автомобиль Xcite X-Cross 7, который является копией Chery Tiggo 7 Pro, собирается крупноузловым методом на заводе в Санкт-Петербурге, о чем сообщил главный редактор «За рулём» Максим Кадаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии