Лайшев: МОК хочет ещё раз унизить Россию и поиздеваться над нами

Президент «Самбо-70» и вице-президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Ренат Лайшев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.
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