Праздник 13 декабря: что можно и что нельзя в церковный праздник святого Андрея Первозванного и народный Андреев день – дела, приметы, традиции, сильная молитва Юлия ПономареваВ церковном календаре 13 декабря посвящен памяти святого Андрея Первозванного, одного из первых апостолов, призванных Христом.