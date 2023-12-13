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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Праздник 13 декабря: что можно и что нельзя в церковный праздник святого Андрея Первозванного и народный Андреев день – дела, приметы, традиции, сильная молитва

Праздник 13 декабря: что можно и что нельзя в церковный праздник святого Андрея Первозванного и народный Андреев день – дела, приметы, традиции, сильная молитва

Праздник 13 декабря: что можно и что нельзя в церковный праздник святого Андрея Первозванного и народный Андреев день – дела, приметы, традиции, сильная молитва Юлия ПономареваВ церковном календаре 13 декабря посвящен памяти святого Андрея Первозванного, одного из первых апостолов, призванных Христом.

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