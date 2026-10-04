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Рязанские новости

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Поход за суши обернулся уголовным делом: в Рязани задержали двух приятелей

Поход за суши обернулся уголовным делом: в Рязани задержали двух приятелей

Стоимость украденных продуктов превысила 10 тысяч рублей.В Рязани полицейские задержали двух 20-летних местных жителей, подозреваемых в краже продуктов из помещения, где готовили и продавали роллы и суши.

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