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Царьград

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Аэрофлот предложил скидки до 50% на более миллиона билетов

Аэрофлот предложил скидки до 50% на более миллиона билетов

"Аэрофлот" запускает акцию на более миллиона билетов с 22 по 23 июля. Скидки до 50% предлагаются на рейсы по России и за рубеж, включая маршруты в Сочи, Минеральные Воды и международные направления, такие как Стамбул и Пекин, с вылетами с 20 августа 2026 года.

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