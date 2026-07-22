Аэрофлот предложил скидки до 50% на более миллиона билетов

"Аэрофлот" запускает акцию на более миллиона билетов с 22 по 23 июля. Скидки до 50% предлагаются на рейсы по России и за рубеж, включая маршруты в Сочи, Минеральные Воды и международные направления, такие как Стамбул и Пекин, с вылетами с 20 августа 2026 года.