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Шестеро екатеринбуржцев предстанут перед судом за незаконную легализацию мигрантов

Шестеро екатеринбуржцев предстанут перед судом за незаконную легализацию мигрантов

На совести участников преступной группы как минимум 54 эпизодаВ Екатеринбурге в суд направлено дело в отношении шести участников преступной группы, которые занимались незаконной легализацией мигрантов.

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Комментарии
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Андрей
А тех легализованных разыскивают для лишения гражданства или нет?
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16 час.

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