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НАТО наращивает поддержку Украины: Марк Рютте о геополитической важности

НАТО наращивает поддержку Украины: Марк Рютте о геополитической важности

На Всемирном экономическом форуме в Давосе генсек НАТО Марк Рютте призвал страны Запада увеличить поддержку Украины, отметив геополитическое значение конфликта.

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