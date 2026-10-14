Временное отделение военного госпиталя в Киото. Так выглядели многие военные госпитали в Японии в то времяВ истории отряда 731 и его руководителя, генерал-лейтенанта медицинской службы Сиро Исии, есть один любопытный момент, что сразу после окончания войны он некоторое время скрывался от американских оккупационных вла.
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