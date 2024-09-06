Дуров рассказал о борьбе с преступностью

Бизнесмен не отрицает, что существенный скачок в числе пользователей Телеграма до 950 миллионов человек облегчил использование мессенджера для преступников, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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