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Настоящий фильм ужасов

Настоящий фильм ужасов

Настоящий фильм ужасов — это не тогда, когда много убивают, битые стекла, разрушенные дома и куча зомби кругом, а когда мирная лесная поляна, в кадр тихо вползает ежик, но от этого почему-то хочется кричать… Мирная лесная поляна, ежик, но почему-то жутко.

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