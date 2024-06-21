Настоящий фильм ужасов — это не тогда, когда много убивают, битые стекла, разрушенные дома и куча зомби кругом, а когда мирная лесная поляна, в кадр тихо вползает ежик, но от этого почему-то хочется кричать… Мирная лесная поляна, ежик, но почему-то жутко.
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