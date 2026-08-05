Праздники 6 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

Календарь 6 августа объединяет важные государственные даты и необычные международные традиции. В России этот день отмечен официальным профессиональным праздником – Днем железнодорожных войск, а на мировом уровне проходит День борьбы за запрещение ядерного оружия.
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