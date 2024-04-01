Голы Витселя и Ньигеса принесли «Атлетико» победу над «Вильярреалом»

В чемпионате Испании «Вильярреал» на своем поле проиграл мадридскому «Атлетико» — 1:2. Счет на 9-й минуте открыл Аксель Витсель: бывший игрок «Зенита» нанес точный удар головой после навеса Родриго Рикельме.
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