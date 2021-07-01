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Диетолог Гинзбург объяснил опасность арбузной диеты

Диетолог Гинзбург объяснил опасность арбузной диеты

Он ответил на соответствующий вопрос зрительницы программы "О самом главном" в эфире "Россия-1". Женщина практиковала арбузную диету и за неделю потеряла пять килограммов, но вскоре они вернулись, присоединив к себе еще пару лишних килограммов.

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