Диетолог Гинзбург объяснил опасность арбузной диеты

Он ответил на соответствующий вопрос зрительницы программы "О самом главном" в эфире "Россия-1". Женщина практиковала арбузную диету и за неделю потеряла пять килограммов, но вскоре они вернулись, присоединив к себе еще пару лишних килограммов.