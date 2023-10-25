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Белград обещает драться за «украинский Крым»

Белград обещает драться за «украинский Крым»

Продажа Слободана Милошевича икается сербам до сих пор. Кланяться купцам приходится спустя четверть века – и, очевидно, до самого конца.

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