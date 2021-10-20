Неспешный разговор

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Кто стоит за проектами Навального, Моргенштерна, Дудя, Пивоварова и других известных в России блогеров?

Кто стоит за проектами Навального, Моргенштерна, Дудя, Пивоварова и других известных в России блогеров?

Что объединяет бывшего спортивного журналиста Юрия Дудя, экс-редактора «RTVi» Алексея Пивоварова, скандального блогера Николая Соболева, музыканта Эльдара Джарахова и шоумена Алишера Моргенштерна? На первый взгляд, лишь то, что все они блогеры-миллионники с огромной аудиторией, продвигающие деструктивный, антироссийский контент Мы тоже так думали, пока не выяснилось, что есть куда более весомый фактор: всех этих блогеров, а еще десятки менее известных каналов, курирует всего одна иностранная компания, которая не только решает вопросы по продвижению и юридическому сопровождению «звёзд» YouTube, но и финансирует их антигосударственную деятельность.

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ПавелЗзаварзин
Нужно не печатать эти сопли про блогеров и их забугорных папиков, а тупо мочить этих предателей страны, разлагающих нашу тупую молодёжь. Все вышеперечисленные блогеры могли бы приносить настоящую пользу Родине на лесоповале или в шахтах. Ну и поумнели бы...
Vlad Kol
а что же надо было годы не замечать, а потом публику ошарашить, молча бы закрыли и народу спокойно и незаконную деятельность пресечь!
Владимир Штейнберг
ну и что? никто их не закроет и к ответственности не привлекут!!! С таким-то президентом!!!
Людмила Фирстова (Таран)
А при чём здесь президент? И чем он вам так не нравится?Хотите другого, который развалит Россию?
Сергей Туренко
На первом этапе признать иноагентами и по каждому скандальному факту или заявлению, противоречащими Конституции РФ и законодательству затаскать по судам со взысканием больших сумм.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Правильно ,пилящая бабло ,,Иманян за Россию.Эрнст с Рогозиным и офшером то же .ну а сынуля Рогозина кандидат на героя России за конструирования Ила
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
«Вечер с Владимиром Соловьевым» Соловьев есть наипервейший ИНО.
Виктор Михайлов
Хотелось бы , чтобы Генпрокурор РФ ознакомился со статьёй и сообщил всему народу России какие меры он принял к врагам РФ и тем , кто столько лет попустительствовал этим " блогерам " - иностранным агентам , разлагающим молодёжь и обогащающимся за счёт зарубежных подачек за предательство ! Почему эти и другие расшатыватели государства Российского процветают до сих пор и не получили должной оценки у правоохранителей ? У наших генералов чувство самосохранения утрачено полностью , ведь они первыми станут жертвами дудей , когда те дорвутся до власти !
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
с сынули Рогозина начните
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
А что космодром вОСТОЧНЫЙ,ИЛ114 итп инагенты завалили
Александр
Рублём надо наказывать, а не поощрять. Налог на иноагентов надо направлять на патриотическое воспитание молодежи
Валентин Щербаков
У всей этой лживой подпиндосной отмороженной шайки, рупора западных спецслужб, размах их деятельности на доллар, а вот ответная реакция наших спецслужб на копейки.
Анатолий Головань
Согласен но куда смотрят наши спец службы.или они у них на работе.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Плебсу -быдлу постоянно скармливают специальный корм с начала образования СССР, и этот корм называется "Кругом враги".пипл хавает и традуется
Александр
Те, кто презирает свой народ, не могут нести ему правду, а только и способны злобную желчь изрыгать из вонючих хавальников.
Арсен Межлумов
Все всё знают об этих анти-российских блогерах-оппозиционерах, но вот незадача - никто не может принять действенные меры по пресечению их продажной деятельности, направленной против российской государственности и против нашего населения. Где наши доблестные спецслужбы? Вот и выходит: "если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно" в наших властных структурах!

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