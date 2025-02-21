ЗРК "Стрела" уничтожил более 30 БПЛА за месяц над Артемовском и Часовым Яром

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Расчет зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М" подразделения ПВО Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения группировки "Юг" уничтожил за месяц более 30 беспилотников ВСУ над Артемовском и Часовым Яром.
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