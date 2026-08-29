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ТАСС

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Путин: технологии не заменят живого слова учителя

Путин: технологии не заменят живого слова учителя

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Современные средства будут внедряться в школы, но они никогда не заменят живого слова учителя, такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов.

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