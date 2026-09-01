Осторожно, непогода: в отдельных районах Тверской области 2 сентября ожидается сильный дождь

Штормовое предупреждение в Тверской области: 2 сентября ожидаются сильный дождь и порывистый ветер. По данным ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение суток 2 сентября 2026 года в отдельных районах Тверской области ожидается сильный дождь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым