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Вирусолог Аграновский объяснил неэффективность вакцин от COVID изменением вируса

Вирусолог Аграновский объяснил неэффективность вакцин от COVID изменением вируса

Во время распространения коронавируса появляются изменения в его геноме. Прежние вакцины перестают справляться с инфекцией, поэтому их нужно постоянно обновлять, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

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