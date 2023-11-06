Вирусолог Аграновский объяснил неэффективность вакцин от COVID изменением вируса

Во время распространения коронавируса появляются изменения в его геноме. Прежние вакцины перестают справляться с инфекцией, поэтому их нужно постоянно обновлять, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
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